Pazarlar, Cumartesi günü kurulacak

Haber: BMA

Gerede Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının kaldırılması ile beraber, yıllardır Cumartesi günleri kurulan pazarları yine aynı günü olan Cumartesi günü kurma kararı aldı. Gerede Belediyesi yaptığı duyuruda, “Yeni kontrollü normalleşme süreci kapsamında alınan kararlar neticesinde; ilçemizde daha önce Cuma günleri kurulan Kapalı Hal Pazarı ve Hayvan Pazarı 6 Mart 2021 tarihinden itibaren Cumartesi günleri kurulacaktır” denildi.

Cumartesi gününe alınan her iki Pazar için; vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymaları ve özen göstermeleri konusunda da yetkililer tarafından uyarı yapıldı.