Pazarlara 5 kişilik ekip görevlendirilecek

Haber: N. Halid Altundal

Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar, Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda koronavirüs tedbirleri ve denetimleri, meraların işgallerden korunması, kaçak yapılar, yakacak yardımları ve sosyal yardımlar görüşüldü. Koronavirüsle alakalı konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Türkiye’nin genel durumu ve dünya konjektörünü düşündüğümüzde Bolu’nun mevcut durumu fena değil ancak günlük vaka sayılarımız ise az değil. Rehavete kapıldığımızda vaka sayılarında artış devam ediyor” dedi.

“BU İŞLETMELERİ SADECE YOLCULAR KULLANABİLİR”

Koronavirüs denetimlerinin 24 saat esasına göre devam edeceğini söyleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, restoranlarda paket servise geçilmesi konusunda, “Bütün yeme içme yerleri paket servis üzerinden çalışıyor. Saat 20.00’ye kadar restoranlardan paketler gidip alınabilirken, saat 20.00’den sonra sadece restoranlar ev ve iş yerlerine paket servisi götürebiliyor. Yol üzerinde belirlenmiş olan işletmeler müstesna. Şehirlerarası yol güzergâhlarında açık olan restoranlar var. Bu işletmeleri sadece yolcular kullanabilir” ifadelerini kullandı.

SABAHTAN AKŞAMA KADAR KONTROL

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında pazarlara yönetici atanacağını belirten Vali Ümit, “Pazarlarda Belediye Başkan Yardımcısı ya da şube müdürü ila 2 zabıta ve 2 polis memurundan oluşan ekipler görevlendirilecek. Bu ekipler de pazarlarda sabahtan akşama kadar kontrol amaçlı görev yapacaklar. Böylece pazarlar daha sıkı denetim altında tutulacak” şeklinde konuştu.

KLİMALAR KONTROL EDİLECEK

Isıtma ve soğutma sistemleri yoluyla koronavirüs bulaş riskinin artış gösterebileceğini ifade eden Vali Ümit, “İnsanların toplu olarak girip çıktığı ve klima çalışan iş yerlerinin kontrolleri yapılacak. Şimdiye kadar klimalarda soğutmaya bakıyorduk artık kış mevsiminin gelmesiyle ısıtma dönemine geçildi. İnsanların toplu olarak bulunduğu iş yerlerinde klimaların kontrol ettirilmesi, denetlenmesi gerekiyor” dedi.

“MAKSADIMIZ CEZA YAZMAK DEĞİL, FARKINDALIK OLUŞTURMAK”

Vali Ümit salgınla mücadele kapsamında açık alanlarda sigara ve gıda tüketimine ilişkin ise, “Sigara içme yasağı, dondurma, çekirdek vb. gıdaların yeme içme yasaklarını Türkiye’de ilk biz uygulamaya koyduk. Maskenin teknik olarak iyi kullanılması amacıyla cadde ve sokaklarda maskesiz dolaşmak yasak. Bu alanlarda maskeyi indirerek gıda tüketimine ve sigara içimine müsaade etmiyoruz. Maksadımız ceza yazmak değil, farkındalık oluşturmak ve bilinç geliştirmek. Buradaki mücadele her birey her fert tarafından benimsenmez ise bu süreçte başarılı olunmaz. Herkesin kendi sorumluluğunun olduğunu, kendisinin maskesini takmasının karşısındakine de katkı sağladığını, hem kendisini hem karşısındakini koruduğunu anlamak ve anlatmak lazım. Bıkmadan usanmadan temiz bir yürek ve gönülle saf bir niyetle, amatör bir anlayışla ama profesyonel bir yaklaşımla bu bilgilendirmeleri yapmalıyız” ifadelerini kullandı.