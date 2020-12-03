Pazarlara koronavirüs ayarı

Haber: BMA

Gerede Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Cuma akşamı 21.00’den Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar kesintisiz devam edecek sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu kurulacak olan pazarları Cuma günü kurma kararı aldı. Gerede Belediyesi konuyla ilgili yaptığı duyuruda, “Koronavirüs tedbirleri nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu sebeple İlçemizde Cumartesi günleri kurulan Kapalı Hal Pazarı ve Hayvan Pazarı 4 Aralık 2020 tarihinden itibaren kısıtlamalar bitene kadar Cuma günleri kurulacaktır” ifadelerine yer verdi.

Cuma gününe alınan her iki pazar için vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymaları ve özen göstermeleri konusunda da yetkililer tarafından uyarı yapıldı.