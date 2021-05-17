Pazarlara normalleşme ayarı

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında ilimizde semt pazarlarının ne zaman kurulacağı belli oldu.

Pazarlara normalleşme ayarı

Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kademeli normalleşme genelgesinde pazaryerlerinin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği hafta sonları ise pazar yerlerinin kurulmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Bakanlık genelgesinin yayınlanması sonrası Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal ilimizde semt pazarlarının ne zaman kurulacağını açıkladı. Altındal konuyla ilgili açıklamasında, “Bu hafta açılacak olan Bolu merkez semt pazarlarımızın günleri; Bolu ana büyük pazarı Pazartesi günü, Çaydurt pazarı Çarşamba günü, Kalıcı konutlar, Çıkınlar, Beşkavaklar pazarı Perşembe günü, Sağlık, Karaçayır, Bahçelievler, Sümer pazarı Cuma günü. Hepinize hayırlı işler, hayırlı alışverişler dilerim” ifadelerini kullandı.

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