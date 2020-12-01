Pazarlara yasak ayarı

Haber:Erdal Tanrıverdi



Başkan Altundal açıklamasında, “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları üzerine yeni korona virüs tedbirleri kapsamında Pazar yerleri kısıtlamanın dışındadır. Hafta içi bütün pazarlarımız açıktır. Gerek hallerden gerekse şehir dışından sebze-meyve sevkiyat yapacak arkadaşlar oda faaliyet belgelerini yanlarında bulundurma halinde yasaklardan muaf olacaklardır. Hafta sonları sadece manavlarımız açık olacak onlarda paket servisi yapabileceklerdir. Hafta sonu kurulan Pazar pazarımız, Pazartesi günü Bahçelievler Sümer, Gerede, Mengen,Taşkestipazarları Cuma günü, Mudurnu pazarımız ise Perşembe günü kurulacaktır. Şehir dışından sebze-meyve getirecek olan esnafımızın odaya kayıtlı olduğuna dair oda faaliyet belgelerini bulundurma zorunluluğu vardır. Kurallara riayet edelim maske sosyal mesafeye ve temizlik kurallarına uyalım uymayanları uyaralım tedbirlerle beraber biran önce şu musibetten kurtulmayı Rabbim nasip etsin” şeklinde konuştu.