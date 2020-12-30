Pazarlara yılbaşı ayarı

Haber: BMA

Gerede Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Perşembe akşamı 21.00’dan Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar kesintisiz devam edecek sokağa çıkma yasağı nedeniyle Cumartesi günü kurulan pazarları Perşembe günü kurma kararı aldı. Gerede Belediyesi yaptığı duyuruda, “Koronavirüs tedbirleri nedeniyle alınan yılbaşı yasakları kapsamında 31 Aralık 21.00’dan, 4 Ocak Pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu sebeple ilçemizde kısıtlamalardan önce Cumartesi, hafta sonu kısıtlamaları sebebiyle Cuma günleri kurulan kapalı hal pazarı ve hayvan pazarı 31 Aralık 2020 tarihinde Perşembe günü kurulacaktır” ifadelerine yer verdi.

Perşembe günü kurulması kararlaştırılan her iki pazar için; vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymaları ve özen göstermeleri konusunda da yetkililer tarafından uyarılar yapıldı.