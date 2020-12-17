Pazarlara yılbaşı ayarı

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’den başlamak üzere 4 Ocak saat 05.00’e kadar kesintisi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı alındı. Kararın ardından ilimizde kurulacak pazarların da günlerinde düzenlemeye gidildi. Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal, Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıda, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Bahçelievler, Sümer, Sağlık, Karaçayır, Beşkavaklar, Kalıcı Konutlar ve Çıkınlar Mahalleleri ile Gerede, Mengen, Mudurnu semt pazarlarının 31 Aralık Perşembe günü kurulması kararlaştırıldı. Kararda ayrıca koronavirüs tedbirlerine uyulması gerektiğinin altı çizildi.