Pazarlarda normale dönülüyor

Haber: BMA

Gerede Belediyesi, Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının kaldırılmasından dolayı; daha önce Cuma günü kurulan pazarların Cumartesi günü kurulması yönünde karar aldı. Gerede Belediyesi yaptığı duyuruda; “Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesine istinaden; İlçemizde; kapalı hal pazarı ve hayvan pazarı 5 Haziran Cumartesi’den itibaren Temmuz ayına kadar cumartesi günleri kurulacaktır. Halkımıza önemle duyurulur” denildi.

Cumartesi gününe alınan Pazarlar için; vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymaları ve özen göstermeleri konusunda da yetkililer tarafından uyarı yapıldı.