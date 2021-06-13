Pazartesi günü tekrar faaliyete girecek

Koronavirüs salgını normalleşme sürecinde Göynük Belediyesi Sağlıklı Yaşam Kulübü 14 Haziran 2021 Pazartesi günü itibariyle vatandaşlarımıza yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Pazartesi günü tekrar faaliyete girecek


Haber: Ceylan Beykoz

Koronavirüs salgını normalleşme sürecinde Göynük Belediyesi Sağlıklı Yaşam Kulübü14 Haziran 2021 Pazartesi günü itibariyle vatandaşlarımıza yeniden hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı Yaşam Kulübü 11.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sağlıklı Yaşam Kulübü’nde yapılacak olan spor süresi 1 saat ile sınırlandırılmıştır. Salona randevusuz giriş yapılamayacak olup HES kodu ile giriş zorunluluğu olacak. Randevu almak isteyen vatandaşlar 0 538 395 27 07 numaralı telefondan randevularını alabileceklerdir.

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