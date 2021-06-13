Pazartesi günü tekrar faaliyete girecek



Haber: Ceylan Beykoz

Koronavirüs salgını normalleşme sürecinde Göynük Belediyesi Sağlıklı Yaşam Kulübü14 Haziran 2021 Pazartesi günü itibariyle vatandaşlarımıza yeniden hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı Yaşam Kulübü 11.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sağlıklı Yaşam Kulübü’nde yapılacak olan spor süresi 1 saat ile sınırlandırılmıştır. Salona randevusuz giriş yapılamayacak olup HES kodu ile giriş zorunluluğu olacak. Randevu almak isteyen vatandaşlar 0 538 395 27 07 numaralı telefondan randevularını alabileceklerdir.