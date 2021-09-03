Pazartesi okullar açılıyor mu?

Haber: Erdal Tanrıverdi

Okullar 6 Eylül de açılıyor mu sorusu gündemden düşmüyor. Son koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında toplanacak Bilim Kurulu sonrasında yapılacak açıklamalar neticesinde ilkokul, ortaokul ve liselerde devam zorunluluğu olacak mı sorusu da yanıt bulmuş olacak.

6 EYLÜL OKULLAR AÇILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önceden yapılan açıklamada, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü Covid-19 tedbirleri kapsamında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacağı ifade edilmişti.

1-3 Eylül'de okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okullarda uyum haftası düzenlenecek. Bu öğrenciler, okullara belirli saatlerde gelecekler, okula alışmaya başlayacaklar, öğretmenleri ile diyaloglarını geliştirecekler. Uyum eğitiminde öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.

OKULLARDA ALINACAK OLAN ÖNLEMLER NELER?

Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak.

Diğer tüm kademelerde eğitim alan öğrenciler için yüz yüze eğitim, Covid-19 tedbirleri ile 6 Eylül'de tıpkı salgın öncesinde olduğu gibi haftada 5 gün ve tam zamanlı olarak başlatılacak. Eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Okula giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecek.

Ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak. Bu süreçte Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12. sınıflarda verilecek.Öte yandan, vaka hızının ve bulaş riskinin yüksek olduğu ya da vaka sayısında ani yükselme görülen bölgelerde il ve ilçe sağlık müdürlükleri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınacak.

Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA TV üzerinden eğitime devam edecek. Destekleme ve yetiştirme kursları 8'inci ve 12'nci sınıflar için düzenlenecek.