Pazartesi ve Salı elektrikler kesilecek

Haber: N. Halid Altundal

​Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılacak bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 5 Nisan Pazartesi günü ve 6 Nisan Salı günü ilimiz Merkez ve Mengen ilçelerinde elektrik kesintileri uygulanacağı duyuruldu.

Buna göre 5 Nisan Pazartesi günü Mengen ilçesinde saat 09.00-17.00 arasında Orta Gerilim ve Alçak Gerilim şebeke bakım çalışması nedeniyle Rüknettin Köyü Hayranlar Mahallesinde;

Merkez ilçede saat 14.30-17.00 arasında Alçak Gerilim şebeke yatırım çalışması nedeniyle Okçular Mah., 3719 Sok., Gurbet Sk., Gölcük Bulvarı Bulvarı, Müjde Sk. Nasip Sk. Okçular Yolu Sapmaz Sk. Serhan Sokakta;

Merkez ilçede saat 09.30-17.30 arasında Alçak Gerilim şebeke yatırım çalışması nedeniyle Çepni Köyü Yukarı Mahallesinde;

Merkez ilçede saat 09.30-13.30 arasında Alçak Gerilim yatırım çalışması nedeniyle Çıkınlar Mah., 3731 Sk. 3732 Sk. Dr Sadık Ahmet Cd. Gölcük Bulvarı Bulvar, Kasımpatı Sokakta elektrik kesintisi yaşanacak.

6 Nisan Salı günü ise Merkez ilçede saat 09.00-17.00 arasında Alçak Gerilim şebeke yatırım çalışması nedeniyle Çıkınlar Mah., Cesur Sk. D-100 Karayolu Cd. Erol Sk. Namdar Sk. Ovadüzü Cd. Sancar Sk. Sevim Sk. Temiz Sk. Ziya Paşa Sk. Çıkınlar Cd. Öz Güven Sk. Şehit İsmail Coşkun Sokakta;

Saat 13.30-15.00 arasında Orta Gerilim ve Alçak Gerilim şebeke yatırım çalışması nedeniyle Aktaş Mah. Gölcük Bulvarı, 3248. Sk. 3297. Sk. Akıncı Sk. Aköğretmen Sk. Aldemir Sk. Aslan Sk. Bolu Hacı Bayram Veli İmam Hat., Derviş Sk. Doruk Sk. Doğan Sk. Emin Sk. Evliya Sk. , Hacı Yusuf Yar Cd. Haliller Sk. Kahraman Sk. Kaplan Sk. Nazlı Sk. Saygı Sk. Serkan Sk. Seval Sk. Tunç Sk. Ulema Sk. Volkan Sk. Çamlıca Sk. Çelik Sk. , İzzet Baysal Kamp Eğitim Merkezi, Şehit Cemil Korkmaz Sk. Şehit Güven Keskin Cd. ,3298. Sk. Çıkınlar Mah., Dr Sadık Ahmet Caddesinde;

Saat 09.30-12.00 arasında Alçak Gerilim şebeke yatırım çalışması nedeniyle Aktaş Mah., Aslan Sk. Derviş Sk. Evliya Sk. Gölcük Sk. Saygı Sk. Serkan Sokakta;

Saat 09.30-17.00 arasında Alçak Gerilim şebeke yatırım çalışması nedeniyle Çepni Köyü Yukarı Mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacak.