Pekcan açıkladı, Esnafa yeni destek

Haber: C. Kutay Aykan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, salgınla mücadele sürecinde daha önce borcu yapılandırılan, ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkarlara destek olmak amacıyla yeni bir kolaylığın hayata geçirildiğini açıkladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılması başlatıldı” ifadelerini kullandı.

“FAİZSİZ 6 AY SÜREYLE ÖTELENDİ”

TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılmasının 18 Mart 2021 itibarıyla başlatıldığını belirten Pekcan ayrıca, “Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi. Esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.