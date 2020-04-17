Peki, şimdi ne olacak?

Haber: C. Kutay Aykan

PTT Caddesinin katlı otopark çıkışında engelli park yerine hem de sarı çizgi ihlali ederek park eden polis otosu sosyal medyada fenomen oldu. Fotoğrafı paylaşan vatandaş , “Vatandaş çekerse engelli park yerine iki yüz küsur ceza yer. Peki ya çeken Polis aracı olursa?” yorumunu yaptı. Paylaşımın altına gelen onca yorum ise polis araçlarından çok sayıda şikayetin varlığını ortaya koydu. Toplumun düzenli ve kurallara uygun yaşamasını sağlama görevi ile iştigal eden bir kurumun böyle pervasız davranması ise gözlerin yetkililere çevrilmesine neden oldu. İşte fenomen fotoğrafın altına gelen yorumlardan sadece bazıları;

---Valla iki gündür Bolu Ankara Ankara Bolu ya gidip geldim. Çakarlı lüks arabaların ne hızını ne sayısını sayabildim çok zengin ülkeyiz canım vesselam.

--- Sakarya Ortaokulunun oraya bakın bir her gün engelli çizgisine park yapıyorlar.

--- Ayrıca orayı her zaman işgal ediyorlar. Katlı otopark köşesi.

--- Benim arabaya 2 sefer ceza yazıldı. Engelli katı varken bir de engelli parkında.

--- Vatandaşa verin talkını, kendiniz götürün salkımı. Şimdi cezayı kime yazmak lazım.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2020, 12:44