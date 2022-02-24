Pelin Su Pelin Su’ya karşı

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizde ikamet eden Pelin Su Özdemir, sosyal paylaşım sitesinden satın aldığı üçlü ankastra set karşılığı 849 lira yatırmasına rağmen dolandırıldı. Genç kadın karşı taraftan davacı ve şikayetçi oldu. Dolandırıcılık olayına karışan kişinin adının da Pelin Su Demir olması büyük dikkat çekti.

Mağdur Pelin Su Özdemir, hem ürünü alamadığını ve hem de parasından olduğunu belirterek; “Sosyal paylaşım sitesinde gördüğüm üçlü ankastra setini ucuz bulunca talip oldum. Ne var ki anlaştığımız 849 lirayı yatırmama rağmen üründe gelmedi, param da gitti. Sanıktan davacıyım. Bir yıldır mağdur durumdayım. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Duruşmaya İstanbul’dan SEGBİS sistemiyle tutuksuz olarak katılan Pelin Su Demir’de kimseyi dolandırmadığını ve kendisinin dolandırıldığını belirterek; “Bu olay da esas dolandırılan kişi benim. İşsiz olduğum için sosyal paylaşım sitesinden bir iş ilanı gördüm. Firma yetkilisi internet üzerinden satış yapan birisiydi. Çin’de ikamet ediyordu. Bende para kazanmak için işi kabul ettim. Zaman geçtikçe, ürün sipariş eden ve ürünlerini alamayan kişilerin küfürlerini gördüm. Satılan ürünlerin paraları benim hesabıma yatıyordu, bende Çin’de bulunan firma sahibine paraları havale ediyordum. Sadece komisyon alacaktım. Onu da alamadım. Meğer bu şahıs Türkiye yüzlerce kişiyi olmayan ürünlerle dolandırmış. Bende firma sahibinden şikayetçiyim. İsim adaşım kabul ederse zararını karşılamak istiyorum” talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Pelin Su Demir hakkında 13 tanede dana dolandırıcılık suçundan hakkında dava açıldığını belirtmesi üzerine şaşkınlık yaşandı.