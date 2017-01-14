Haber: Aysun Beykoz

TFF 1.Ligin 17.Haftasında zirve mücadelesi veren Boluspor, Manisaspor ile deplasmanda karşılaşırken, maçın ilk yarısını kırmızı-beyazlılar yeni transfer Musa Sinan’ın golüyle 1-0 önde kapattı. Ancak 2.yarıda 3 dakikada 2-1 geriye düşen Boluspor bir de Poepon’la penaltı kaçırdı. Uzatma dakikalarında Alim’in attığı gol Boluspor’a 1 puanı getirdi:2-2. Böyle temsilcimiz 2.yarıya 1 puanla başlangıç yapmış oldu. Maçın hakemi 2.yarıda oyuna giren Vrede'nin golünü tartışmalı bir şekilde ofsayt olarak geçersiz saydı

Müsabakada Boluspor’un 4 yeni ismi, Guido, Musa Sinan, Alim ve Abdülkadir 11’de sahaya çıkarken, Kadir Bekmezci ve yeni golcü Vrede yedek bekledi. Boluspor yeni transferlerinin atağında golü buldu. Guido’nun güzel getirdiği topu Musa Sinan ağlarla buluşturdu. Rakip takımda bir dönem Boluspor forması giyen Savaş ve Sercan da ilk onbirde yer buldu. Savaş 68.dakikada yerini yine geçmiş yıllarda Boluspor forması giyen İsmail Haktan’a bıraktı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Serkan Tokat, Oğuz Terzi, Mehmet Salih Mazlum

Manisaspor: İsmail Şahmalı, Sercan, Dimov, Ümit Yasin, Emre, Metin, Hakan (57.dk.Umut), Ozan (87.dk.Merthan), Savaş (68.dk.İsmail Haktan), Gökhan, Bahattin

Boluspor: Soner, Alim, Necati, Furkan, Umut, Emre, Guido (56.dk.Vrede), Abdulkadir (66.dk.Kadir), Murat (78.dk.Yusuf Emre), Musa Sinan, Poepon

Goller: 40.dk.Musa Sinan, 90.dk.Alim (Boluspor), 69.dk.Bahattin, 72.dk.Ozan (Manisaspor)

Sarı Kartlar: 19.dk.Guido, 55.dk.Poepon, 73.dk.Murat (Boluspor), 31.dk.Ümit, 90.dk.İsmail Haktan (Manisaspor)

Maçtan Dakikalar

33.dk: Savaş’ın ortasına Dimov kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

37.dk: Poepon Guido’nun pasında topla cezasahasına girer girmez vurdu, vuruş silik olunca kaleci İsmail rahat bir şekilde pozisyonu önledi.

40.dk.(GOOLL): Guido sol kanattan ilerledi, topu içeriye kesti. Musa Sinan gelişine plase vurdu, önce savunmaya sonra direğe çarpan top ağlara gitti: 0-1.

42.dk: Boluspor çabuk atağa çıktı, Poepon kaleciyi geçti, cezasahasına çevirdi, kaleye giden kafa vuruşunda Ümit son anda topu çizgiden çıkardı. Boluspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

46.dk: Emre rakibinden hızlı davrandı, Poepon’a süper bir pas verdi. Poepon net pozisyonda vurdu, top kaleci İsmail’den döndü.

51.dk: Furkan’ın hatası sonrasında Savaş topu Soner’in üzerinden aşırttı. Top auta gitti.

52.dk: Bahattin’in sert ortasına Gökhan vurdu, top üstten auta gitti.

69.dk.(GOL): İsmail Haktan’ın pasına Bahattin yakın mesafeden vurdu ve Manisaspor eşitliği buldu: 1-1.

72.dk.(GOL): Umut’un pasında Ozan Soner’i geçti dar açıdan düzgün vurdu ve Manisaspor 2-1 öne geçti.

76.dk: Musa düşürüldü Boluspor penaltı kazandı.

77.dk: Penaltıyı kullanan Poepon çok kötü vurunca Boluspor golden oldu.

82.dk Emre nin ortasında Poepon vurdu, top savunmaya çarpıp kornere gitti.

90+3.dk.(GOOLL): Uzak noktaya yapılan ortaya zor pozisyonda vuran Alim Boluspor’un beraberlik golünü attı:2-2.

Bu sonuçla Boluspor Sivasspor ve Malatyaspor’un puan kaybettiği haftayı değerlendiremedi.