Perakende satış elamanı alınacak

Haber: Uğur Balaban

Alımı yapılacak personelin satış elemanı olarak belediye bünyesinde çalışacağı bildirilmiş olup 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Bolu ilinde bulunan Kıbrıscık Belediye Başkanlığı tarafından 3-12 Haziran 2022 tarihleri arasında kurum dışı personel alımı yapacak olup iş başvurusunda bulunan adayların en az ilköğretim mezunu olması gerekiyor.

İŞÇİ ALIMI İÇİN İSTENİLEN ŞARTLAR

Alınacak olan personelde aranan şartlar şu şekilde; Tam teşekkürlü hastaneden sağlık raporu alınması, Yerleşim yeri belgesi istenilmektedir, Nüfus kayıt örneği, Adli sicil belgesi temiz olduğuna dair sicil belgesi, Başvuruda bulunan adayların çalışma süresi 10 ay olarak belirlenmiştir, Mezuniyet belgesi ve diploma istenilmektedir, En az 1 yıl iş tecrübesi olan, Kıbrıscık ilçesinde ikamet eden adaylar başvurusu kabul edilecektir, İstenilen belgeleri ilan bitiş tarihine kadar eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi.

BAŞVURU TARİHİ

Son başvuru tarihi 12 Haziran 2022 olarak açıklandı. İş başvurusu yapmak isteyenlerin kuruma şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.