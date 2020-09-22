Perçin’den Güney Çevre Yolu açıklaması

Haber: Volkan Yılmaz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz hafta ziyaret ettiği ilimizde Güney Çevre Yolu şantiyesini inceledi. Bakan Karaismailoğlu yolun yapılması ile ilgili olarak “Boluluların istediği gibi olacak” açıklamasında bulundu. Bakan Karaismailoğlu’nun açıklamaları sonrasında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB) Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Perçin de yazılı bir basın açıklaması yaparak yolun daha önce yapılan kısımları hakkında hesap sorulması gerektiğini belirtti.

“HESABININ SORULMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ”

Erol Perçin açıklamasında, “Önceki dönem belediye yönetiminin projelerinden olan Güney Çevre Yolu ile ilgili TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu olarak daha önce söz konusu projenin kentimizde yaratacağı tahribatı, tarım alanlarına vereceği zararı kamuoyu ile paylaşmıştık. Geçtiğimiz gün Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, kentimizde gerçekleştirdiği Güney Çevre Yolu şantiyesi ziyareti esnasında, akla, bilime, planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı projenin kalan etaplarının(Mudurnu Yolu-Karacasu Yolu/Karacasu Yolu-D100 karayolu) yapılmayacağını ifade etmiştir. Ekonomik krizin derinleştiği salgın koşullarında kamu kaynaklarının yanlış kullanımının önüne geçen bu kararı sevindirici bulmakla birlikte, projenin mevcut etabına harcanan ve düzeltilmesi için harcanacak olan kamu kaynaklarının, geçmişte ranta açılan tarım arazilerinin hesabının sorulması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

“KENT PAYDAŞLARININ GÖRÜŞLERİ ALINARAK SÜREÇLERE DAHİLİ SAĞLANMALI”

İçinde bulunulan salgın döneminde tarımsal üretimin ve kamucu bir tarım politikasının öneminin bir kez daha açığa çıktığını belirten Perçin ayrıca, “Özelleştirmeci anlayışla ranta dayalı politikalar sonucu üretilen hiçbir projenin kent yararına olmadığı, bir avuç müteahhite kaynak ayırmaktan öteye gitmediği bilinmektedir. Bu nedenledir ki gerek şehir planlamasında gerekse cazibe merkezi olan kentimiz nazarında anılacak her projede tüm kent paydaşlarının samimi bir şekilde görüşleri alınarak süreçlere dahili sağlanmalıdır. Ben bilirim anlayışla üretilen sözde projelerin kentimizde yarattığı tahribatın yanı sıra, fuzuli bir şekilde buralara harcanan kaynakların bekleyen birçok kent sorununun çözümde değerlendirilebileceği unutulmamalıdır. Bu ülkenin mühendisleri, mimarları ve şehir plancıları olarak bizler, kamusal kaynaklarımızı ve kamu çıkarlarını koşulsuz korumaya, kentimizi ilgilendiren her konuda görüş ve önerilerimizi paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.