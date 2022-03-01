PERDİS Toplantısı yapıldı

Haber: Ceylan Beykoz

Toplantıda, İçişleri Bakanlığımıza bağlı birimlerin 2021 yılındaki faaliyetleri, kurumsal kapasite ve vatandaş memnuniyetleri değerlendirildi. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Başak Varış tarafından 2021 yılı PERDİS verileri hakkında detaylı bir sunum yapıldı. Toplantıda konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit;” Valiliğimizin koordinasyonunda tüm birimlerimiz ile birlikte 2021 yılında kurumsal altyapımızı güçlendirmek, ilimizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, taleplerini almak ve memnuniyetlerini artırmak adına çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Buradan elde ettiğimiz sonuçlar doğrultusunda; şeffaf yönetimin bir gereği olarak artı ve eksi yönlerimizi belirleyerek 2022 Yılı çalışmalarımızı bu sonuçlara göre planladık.”

“HİZMETLERDE MEMNUNİYET DERECELERİNİ MAKSİMİZE ETMEKTİR”

“Bir günü diğer gününe denk olan ziyandadır şiarıyla, vatandaşlarımızı merkeze alarak ortaya koymuş olduğumuz 2022 yılı öncelikli hedefimiz; vatandaşlarımızın tüm kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu hizmetlerde memnuniyet derecelerini maksimize etmektir. Bu amaçla; güler yüzümüzle ve şefkâtimizle bulunduğumuz ortamı aydınlatmalı, her bir personelimiz işlem hızını, bilgisini ve iletişim potansiyelini geliştirmeli ve hedefimizi yakalamalıyız" dedi.

“BİRİMİZİN BAŞARISIZLIĞI DA HEPİMİZİN BAŞARISIZLIĞIDIR”

“Kurumlar ve birimler arası işbirliğinin önemine değinen Bolu Valisi Ahmet Ümit; ”Birimizin başarısı hepimizin başarısı, birimizin başarısızlığı da hepimizin başarısızlığıdır. Kurumsal, stratejik, sonuç odaklı ve koordineli bir yönetim anlayışıyla hareket ettiğimizde insanımızın gönüllerine dokunmanın verdiği hazzı her geçen gün daha fazla hissedeceğimize, ülkemizi, devletimizi ve milletimizi çok daha iyiye, çok daha güzele ulaştıracağımıza can-ı gönülden inanıyorum” dedi.

Toplantı önümüzdeki süreçte yapılması planlanan, örnek proje ve çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi.