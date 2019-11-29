Personel alım sonuçları açıklandı

Haber: N. Halid Altundal

Adalet Bakanlığı tarafından 28 Haziran’da yayınlanan ilanda 3 bin 71 zabıt katibi, bin 169 sözleşmeli mübaşir, 96 şoför, 58 teknisyen, 30 da aşçı olmak üzere toplamda 4 bin 424 sözleşmeli personel alınacağı duyurulmuştu. Ceza Tevfikevleri alımları için başvurular ise 1-16 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. 9-18 Eylül tarihleri arasında yapılan CTE alım mülakatlarının ardından Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları il il açıklamaya başladı. Bakanlık tarafından aralarında ilimiz Bolu’nun da bulunduğu 31 il için başvuru sonuçları açıklandı.

Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sınav sonuçları açıklanan iller şu şekilde sıralandı: “Ankara Adliyesi, Sakarya Bam, Yalova Adliyesi, Artvin Adliyesi, Kırklareli Adliyesi, Kırıkkale Adliyesi, Sakarya Adliyesi, Yozgat Adliyesi, Niğde Adliyesi, Sivas Adliyesi, Isparta Adliyesi, Batman Adliyesi, Burdur Adliyesi, Bolu Adliyesi, Rize Adliyesi, Düzce Adliyesi, Afyon Adliyesi, Eskişehir Adliyesi, Kütahya Adliyesi, Nevşehir Adliyesi, Samsun Adliyesi, Karabük Adliyesi, Malatya Adliyesi, Tekirdağ Adliyesi, Gümüşhane Adliyesi, Tunceli Adliyesi, Denizli Adliyesi, Erzincan Adliyesi, Muş Adliyesi, Bartın Adliyesi, Bilecik Adliyesi.”