Personel alımının detayları belli oldu

Haber: N. Halid Altundal

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı olarak 32 bin sağlık personeli alınacağını duyuran Bakan Fahrettin Koca, alıma ilişkin detayları açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada Bakanlığa, 11 bini hemşire 1600'ü ebe, 4687'si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacağını belirtti.

Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını belirten Bakan Fahrettin Koca, "11 bini hemşire, 1600'ü ebe ve 4 bin 687'si sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz" dedi.

Bakan Koca açıklamasında ayrıca tercih kılavuzunun, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adayların tercihlerini, 26 Mart-1 Nisan 2020 arasında yapabileceğini söyleyerek duyurular için Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinin takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

“BAŞVURULAR, 26 MART-30 MART 2020 TARİHLERİ ARASINDA”

Koca, açıklamasında şunları belirtti: "Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak, diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14 bin sürekli işçi istihdamı yapılacaktır. Başvurular, 26 Mart-30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak. Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun."