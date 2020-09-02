Personel ilanı iptal edildi

Haber: N. Halid Altundal

Kıbrıscık Kaymakamlığının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı için açtığı personel alım ilanında güncelleme yapılması ortalığı karıştırdı. Söz konusu ilana başvuran ve başvurusu reddedilen Meryem Sümeyye Çetin, ilanın AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Bıdakların yeğeni Ramazan Bıdaklar için açıldığını iddia etti. İddiaların asılsız olduğunu belirten Bıdaklar ise, değişiklikten haberdar olmadığını ve iddiaların karalama olduğunu söyledi.

KAYMAKAM TÜRKMENOĞLU’NDAN HASSASİYET

İddialarla ilgili tartışmalar devam ederken Kıbrıscık Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, büyük bir hassasiyet göstererek konuya el koydu. Kaymakam, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Personel Alımı İlanının” iptal edilmesine karar verdi.

Konuyla ilgili Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “20/08/2020 tarihinde ilanına açılan, 31/08/2020 tarihinde mülakatı yapılan KIBRISCIK SYDV Sosyal Yardım Ve İnceleme Görevlisi personel alımına ilişkin mülakat neticesinde, mülakata çağrılan adaylar yeterli görülmediğinden KIBRISCIK SYDV Başkanlığı Mütevelli heyeti kararı tarafından personel alımının iptal edilmesine karar verilmiştir.”

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2020, 10:17