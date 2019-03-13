Pert araç şebekesi çökertildi

Haber: Kasım ŞAHİN

Yapılan şikayetler üzerine Bolu Asayiş Şubesi ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çete üyelerini 2 ay teknik ve fiziki takip altına aldı. Silivri’de faaliyet gösteren çetenin elebaşı olan H.D. ve çete üyeleri lüks restorana düzenlenen Özel Harekat Timleri destekli operasyonla yakalandı.

Perte çıkmış ya da ağır hasarlı araçlara yeni plaka alan çete yeni alınan plakalar üzerinden araçlar internet siteleri üzerinden satışa çıkarılıyordu. Alıcılar araçları almak için geldiğinde, tanıdık eksperler ya da eksper olarak gösterilen çete üyeleri araçların sorunsuz olduğunu söylüyordu. Alıcıların İstanbul dışındaki kentlerden olmasına özen gösteriliyordu. Fiyatları biraz düşük tutulması nedeniyle tuzağa düşen alıcılar araçları alıyordu. Daha sonra araçların şasi numaralarından pert ya da ağır hasar kaydı olduğunu öğrenen alıcılar araçları geri vererek paralarını istediğinde ise çete üyeleri tarafından dövülüyordu.

Çetenin yaklaşık 200 kişiye bu şekilde araçları sattığı tespit edildi. Çetenin kurbanlarını Anadolu’daki kentlerden seçtikleri tespit edildi. Yozgat’tan gelen bir alıcının aracıyla dönerken Bolu’da aracın arızalandığı ve aracının pert kaydı olduğunu öğrenmesi üzerine şikayetçi oldu.

Çetenin tespit edilen 200 kişiden yaklaşık 5 milyon TL’lik vurgun yaptığı belirtildi. Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Özel Harekat Timleri desteğinde çete elebaşı H.D ve çete üyelerinin bulunduğu lüks restoran girildi. Lüks restoranın da arasında bulunduğu adreslerde H.D ve 11 çete üyesi gözaltına alındı. Adreslerde 3 tabanca, satış sözleşmeleri ve 15 bin TL ele geçti. H.D, yardımcıları B.Y, G.Y ve S.Y kardeşlerin de arasında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Diğerleri adli kontrolle serbest kaldı.