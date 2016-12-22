Haber: Kasım ŞAHİN

İzzet Baysal Caddesi’nden Hitit Sokak girişi ile Hitit Sokak çıkışı noktasında akla hayale uymayan ir trafik olayı yaşandı. Plakasını yayınlamadığımız ve fotoğrafta gördüğünüz bir özel aracın sürücüsü büyük bir vurdum duymazlık örneği gösterdi.

Hitit Sokaktan İzzet Baysal Caddesi çıkışının tam ortasına aracı çekip, olay yerinden uzaklaşan sürücü trafiğin tıkanmasına neden olurken, bu duruma sürücüler klakson çalarak tepki gösterdiler. Aradan dakikalar geçtiktik sonra direksiyon başına geçen araç sahibi, hiç ir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı.