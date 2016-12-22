Haber: Kasım ŞAHİN
İzzet Baysal Caddesi’nden Hitit Sokak girişi ile Hitit Sokak çıkışı noktasında akla hayale uymayan ir trafik olayı yaşandı. Plakasını yayınlamadığımız ve fotoğrafta gördüğünüz bir özel aracın sürücüsü büyük bir vurdum duymazlık örneği gösterdi.
Hitit Sokaktan İzzet Baysal Caddesi çıkışının tam ortasına aracı çekip, olay yerinden uzaklaşan sürücü trafiğin tıkanmasına neden olurken, bu duruma sürücüler klakson çalarak tepki gösterdiler. Aradan dakikalar geçtiktik sonra direksiyon başına geçen araç sahibi, hiç ir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı.
Yorumlar
Toplam 1 yorum mevcut
askman 2 gün önce yorumlandı
essege altin semer vurmuslar essek yine essek :)