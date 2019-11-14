Peş peşe yandılar



Haber: Erdal Tanrıverdi

Seben ve Göynük ilçelerimize bağlı köylerde yaşanan anız ve ev yangınında yüksek miktarda maddi hasar oluşurken can kaybı yaşanmaması sevinç yarattı. Seben İlçemize Bağlı Kabak Köyünde çıkan yangında 20 arı kovanı telef olurken, Göynük’te çıkan yangında ahşap köy evi tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

İLK YANGIN SEBEN’DE

Seben ilçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Kabak Köyü kırsalında dün akşam 17.00 sularında çıkan örtü yangını hızla yayıldı. Körük arkası olarak bilinen mevkide başlayan yangın köy yerleşim yerine metreler kala kontrol altına alındı. Köylüler tarafından kontrol altına alınamayan yangına Bolu, Seben ve Mudurnu Belediyeleri İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Çıkan yangından onlarca meyve ağacı, 20 arı kovanı ve 10 dönüm arazi etkilendi. 50 bin lira maddi hasar oluşmasına sebep olan yangının bir köylünün tarlasındaki otları temizlemek için çıkardığı öğrenildi.

İKİNCİ YANGIN GÖYNÜK’TE

Dün akşam saatlerinde çıkan ikinci yangın Göynük ilçe merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Çubuk Köyünde meydana geldi. Çubuk Köyü Seki Mahallesinde Rafet E. İsimli vatandaşa ait evde çıkan yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Alt katında ahır bulunan iki katlı ahşap yapıdan geriye hiçbir şey kalmadı. Akşam 18.30 sularında çıkan yangına Göynük ve Mudurnu Belediyeleri İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 5 kişilik ailenin yaşadığı ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi belirlenemedi.