Haber: BMA

Merkez ilçeye bağlı Karacasu beldesinde Belediye Başkanı Celal Beydili, bir Fen Lisesi kazandırmak için girişimlerini sürdürüyor. Eğitimle alakalı sorunlara değinen Başkan Celal Beydili, en büyük sıkıntılarının lise olduğunu söyledi.

Başkan Beydili yapıtığı açıklamada, “Ben bunu defalarca söyledim. Lise istedim tabi lise olmadı. Çünkü Bolu’daki liseler dolmadığı için haliyle buraya sıcak bakılmadı. Sonradan ben meslek lisesi istedim buraya. Dedim ki ‘Alan geniş; yöre halkı, belde halkı civardakiler Fen Lisesi istiyor.’ Bolu’da Fen Lisesi var. Orası da güzel, ama haliyle yeterli olmuyor bence” dedi.

“BUNUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Beldeye de bir fen lisesi kazandırmak istediklerinin altını çizen Beydili açıklamasında ayrıca, “Bu girişimlerin üst yazıları Milli Eğitim Bakanlığında, Milli Eğitim Müdüründe mevcut. Benden yer istediler, 8 bin 500 metrekare yer. Ben de Milli Eğitim Müdürlüğüne, Milli Eğitim Bakalığına 8 bin 500 metrekare alan ayırdım. İmarda da okul alanı ilan ettim. Şu an haliyle ortam belli, virüs var. Şu an beklemede, ama tabi bunun peşini bırakmayacağız. İnşallah bu beldeye de bir Fen Lisesi kazandırabilirsek benim bu en büyük mutluluğum arzum olacak. Sayın Vekillerimiz, Sayın İl Başkanımız bu konuda bilgi sahibi. Onlarla beraber inşallah bunun üstesinden de geleceğiz” ifadelerini kullandı.