Peşkeş iddialarına cevap geldi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Erhan Beykoz, “Mengende bulunan il özel idaresine ait taşınmaz çok düşük bir kiralama bedeli ile TÜRGEV’e peşkeş çekildi” demişti. İl Genel Meclisi Kasım Ayı son oturumunda, CHP Gurup Başkanvekili Erhan Beykoz tarafından gündeme getirilen bu iddialara meclis başkanından açıklama geldi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yaşar Yüceer, “açıklamaya konu olan İl Özel İdaremize ait binanın tamamı değil, sadece zemin giriş katında 100 metrekarelik yerin kiralanması için açık ihaleye çıkılmıştır. Bu ihaleye, açıklamada yer alan TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı) değil, TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) girmiştir. Sayın Beykoz ihaleye kimin girdiğini bilmemekle beraber araştırma gereği de duymamıştır.2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık ihaleyle 01.06.2021 Salı günü İl Daimi Encümen toplantısında 350 TL. aylıkmuammen kira bedeli üzerinden gerçekleşen ihaleyi, aylık yakıt ve diğer giderler hariç olmak üzere 360 TL. bedel ile TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) kiralamaya hak kazanmıştır. İhale ile ilgili tüm belge ve bilgiler zaten kayıtlarda mevcuttur.

Şeffaf ve kurallara uygun bir şekilde ihale yapılmasına ve söz konusu yerin kiralanmasına rağmen kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi, bir algı yaratılması bizleri son derece üzmüştür. Milletimiz her zaman doğruları görmekte, yalan ve dolanla yapılan, insanları ve kurumları zan altında bırakan açıklamalara itibar etmemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.