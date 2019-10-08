Pet şişe su yüklü tır devrildi

TEM Otoyolu’nun Köroğlu Park mevkiinde meydana gelen kazada pet şişe su yüklü tır devrildi.

Pet şişe su yüklü tır devrildi

Haber: Volkan Yılmaz

Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Muharrem Ateş yönetimindeki 54 KS 982 plakalı pet şişe su yüklü TIR, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. TIR sürücüsü kazada yara almazken, diğer sürücülerin yardımıyla devrilen TIR'dan çıkarıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 2 saat boyunca tek şeritten sağlandı. Yan yatan TIR ve yola saçılan su şişelerinin kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2019, 16:11
Esra Perçin

Esra Perçin

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