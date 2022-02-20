Pet şişiyle kandırıyorlar



Haber: Uğur Balaban

Böyle bir şey gördüğünüzde dikkatli olun ve uygun önlemleri aldığınızdan emin olun. Ne de olsa şişenin bu şekilde durmasının bir sebebi var. Bugünlerde halka açık alanlarda endişelenecek çok şey var, araba hırsızlığı da bunlardan biri. Aslına bakarsak, bu plastik şişeler araba hırsızları tarafından yerleştiriliyor. Hırsızların sizi soymasını sağlayan çok akıllıca yeni bir numara.

Bu plastik şişelerden birinin arabanız ve lastiğiniz arasına sıkıştırıldığını görürseniz panik yapmayın. Yapabileceğiniz en iyi şey beklemek ve telefonunuzu alıp hemen 112 hattını arayarak polisten yardım isteyin. Polis bu konuda size hemen yardımcı olacaktır.