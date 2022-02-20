Pet şişiyle kandırıyorlar

Hiç araba ve lastik arasında sıkışmış bir plastik şişe gördünüz mü? Öyleyse, neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmekte fayda var. Bu durumla karşılaşırsanız sakın aracınıza binmeyin ve hemen polisi arayın

Pet şişiyle kandırıyorlar


Haber: Uğur Balaban

Böyle bir şey gördüğünüzde dikkatli olun ve uygun önlemleri aldığınızdan emin olun. Ne de olsa şişenin bu şekilde durmasının bir sebebi var. Bugünlerde halka açık alanlarda endişelenecek çok şey var, araba hırsızlığı da bunlardan biri. Aslına bakarsak, bu plastik şişeler araba hırsızları tarafından yerleştiriliyor. Hırsızların sizi soymasını sağlayan çok akıllıca yeni bir numara.

Bu plastik şişelerden birinin arabanız ve lastiğiniz arasına sıkıştırıldığını görürseniz panik yapmayın. Yapabileceğiniz en iyi şey beklemek ve telefonunuzu alıp hemen 112 hattını arayarak polisten yardım isteyin. Polis bu konuda size hemen yardımcı olacaktır.

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