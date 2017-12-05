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05 Aralık 2017 Salı
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    • Peygamber’e kurban kesilmesi başkanı çileden çıkarttı

    Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuksuz yargılanan Nafi Isnık ile Ahmet Gökçek’in Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasına devam edildi. Nafi Isnık’ın, peygamberimize kurban kestiği iddiası Ağır Ceza Başkanı Seyfi Han’ı çileden çıkarttı.

    05 Aralık 2017 Salı 13:03
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    Peygamber’e kurban kesilmesi başkanı çileden çıkarttı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Hacı Mahmut Ericek Camisinin imamı Metin Şener’in, şikayeti üzerine haklarında silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan, tutuksuz yargılanan emekli esnaf Nafi Isnık üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Cami İmamı Şener’in ifadesinde Isnık’ın, 16 Temmuz akşamı; “Bu selalar artık sussun, ezanlar sussun. Rahatsız olmaya başladım. Ben Fetullah Gülen’le her gün görüşen bir kişiyim. Onun duasını aldım, şerbetini içtim” cümlelerine yer verdiği mahkemede ortaya çıktı.

    Bu şikayet üzerine hakkında dava açılan Isnık’ın, ayrıca Oktay Güneş’e de; “Peygamberimiz için kurban kestim. Allah kabul etsin” dediği ifadelerde ortaya çıkınca mahkeme başkanı Seyfi Han, bu duruma sinirlenerek; “Alemlerin efendisi peygamberimiz çok mu muhtaçtı da sen ona kurban kesiyorsun. Kuranda İslamiyet de böyle bir şey var mı? Peygamberimizin adına kurban kesiyorsun. Peygamber efendimiz neden senin kestirdiğin kurbana ihtiyaç duysun. Büyüklüğü bak be helal olsun sana. Çok mu alim adamsında böyle bir işe kalkışıyorsun, peygamberimize kurban kesiyorsun” diyerek sert tepki gösterdi. Tutuksuz sanık Nafi Isnık’da savunmasında; “Ben böyle bir kurban kesmedim ve cami imamına da ezanlar sussun, selalar sussun diye bir ifadede bulunmadım. Bunların hepsi iftira. Ezan ve sela şikayetini şu an kayıp olan firarda bulunan Mehmet Gökçek söylemiştir. Suç benim üzerime atıldı” diyerek ifade verdi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

    Anahtar Kelimeler: Silahlı, Terör, örgütüne, üye, Olmak

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