Peygamberimiz, Cami ve İrşat konusu işlendi

Haber: Nesrin Altuntaş

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Karasakal konuşmacı olarak katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açışında konuşan İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, "Hz. Muhammed (s.a.s), tüm hayatı boyunca herkes tarafından sevilen ve saygı gören bir insandı. Güler yüzü, samimiyeti, dürüstlüğü, adaleti ile çevresindekilere örnek olmuştu. Bizler de Hz. Muhammed (s.a.s)’e tüm davranışlarımız ile her geçen gün ona layık olmak için daha çok gayret göstermeliyiz." dedi.

Ardından konuşan Prof. Dr. Şaban Karakasal, "Hz. Peygamber (s.a.s)’i anıyorsak, arıyoruz ve özlüyoruz demektir. Peygamber Efendimiz, çocukluk çağlarından başlayarak, gençlik ve peygamberlik döneminde hep saygı gören, sevilen ve örnek alınan kişi olmuştur. Doğru sözlülüğü, adaletli olması, şefkatli davranışları her zaman takdir toplamıştır" diye konuştu.

Prof. Karasakal, "Camilerimiz, asr-ı saadette mabed, yönetim merkezi, ilim ve kültür merkezi, devlet merkezi, adalet merkezi, danışma meclisi, konaklama yeri olarak görev yapmıştır. Emir bi’l-ma‘ruf nehyi ani’l-münker ilkesi açısından düşünüldüğü takdirde, irşadın biz din görevlileri başta olmak üzere bütün Müslümanlara yönelik bir görev olduğu anlaşılır. İnsanın bilgisi, yetenek ve yetkisi arttıkça sorumluluğu da artar ve bu sorumluluk sade Müslüman ferde kadar ulaşır" şeklinde konuştu.

Caminin kalbinin imamlar olduğunu belirten Karakasal, "Toplumla dinin kesişme noktasında imamlarımız son derece hayati ve saygın bir misyon ifa etmektedir. Bu misyonun tam ifadesi önderliktir." dedi.

Konferansa İl Müftü yardımcıları, Kur’an kursu öğreticileri, din görevlileri ve Müftülük personeli katıldı.