Peygamberimizin Güzel Ahlakı anlatılacak

Haber: BMA

Seben Belediyesi tarafından Belediye Çok Amaçlı Salonunda “Peygamberimizin(sav) Güzel Ahlakı” adlı bir konferans düzenlenecek. 19 Aralık Perşembe günü saat 19.30’da gerçekleştirilecek konferansın konukları ise İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu ve Hafız Celal Yılmaz olacak. Konferansla ilgili bir duyuru yapan Belediye Başkanı Fatih Kavak ise tüm vatandaşları etkinliğe davet etti. Başkan Fatih Kavak yaptığı açıklamada, “Seben Belediyesi olarak ilçemizde vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ederken gerçekleştirdiğimiz sosyal, kültürel ve dini etkinliklerimiz ile de bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Seben Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştireceğimiz Peygamberimizin(sav) Güzel Ahlakı adlı konferansımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.