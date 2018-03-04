Haber: Gönül Olutürk

Merkezi Gebze’de bulunan Yöre Grup’un önemli kuruluşlarından olan Peynirci Baba, 78. şubesini ilimizde açtı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen ve Yöre Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Peynirci Baba Genel Müdürü Mehmet Keskin’in de katıldığı açılışa Bolu halkının ilgisi yoğun oldu. 22 yıldır faaliyet gösteren Yöre Grup iştiraklerinden olan Peynirci Baba’nın Aktaş Mahallesi Belediye Durakları altında bulunan Bolu Şubesi açılışında Genel Müdür Mehmet Keskin, şirketin faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulunarak tüm Bolu halkını yeni şubelerine davet etti. Mağaza açılışında vatandaşlar yöresel ürünleri tatma fırsatı buldular. Peynirci Baba Bolu mağazası işletme ortakları Cengiz Tunçel ve Ayhan Çelik ise Boluluların uygun fiyatlarda yöresel ürünlerin yanı sıra, zeytin, peynir, turşu, reçel, ve kampanyalı ürünleri bulabileceklerini ifade etti.