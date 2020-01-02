PFDK'DAN BOLUSPOR'A CEZA

Haber: N. Halid Altundal

TFF 1. Ligin 17. haftasında Boluspor, Atatürk Stadyumunda ağırladığı Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalmış, maçın ardından tribünlerde çıkan olaylar dolayısıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna(PFDK) sevkedilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden açıklanan PFDK kararları neticesinde Boluspor ve Eskişehirspor'a ceza verildi.

PFDK BOLU'YA CEZA YAĞDIRDI

PFDK tarafından yapılan açıklamada Bolusporla ilgili şu ifadelere yer verildi: BOLUSPOR Kulübünün, 29.12.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu VIP B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübü sporcusu ÜMİT KURT'un, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübü teknik sorumlusu OSMAN ÖZKÖYLÜ'nün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

CEZADAN KURTULAMADILAR

PFDK kararlarında konuk takım Eskişehirpor için ise verilen ceza şu şekilde aktarıldı: "ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 29.12.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."