Pide fiyatı kaç lira oldu

Ramazan ayında rutin yoğunluklarından daha fazla mesai yapan ve iftar sofralarının gözdesi olan pide için fırıncı esnafı da hazırlıklara başladı. Bir ay önce pide fiyatlarına zam isteyen fırıncı esnafının talebi doğrultusunda kentte 300 gram sade pide 6 liradan, yumurtalı ve susamlı pide ise 7 liradan satışa sunulacak. Ramazan ayına hazır olduklarını söyleyen fırıncılar, “Ramazan ayına sayılı günler kaldı, hazırlıklarımızı yaptık. Unumuzu, susamımızı hazırladık ve pide satışlarımıza başlayacağız. İnşallah Ramazan ayını bereketli bir şekilde geçiririz. Tekli sade pidemizin fiyatı 6 lira, yumurtalı susamlı pidemiz ise 7 liradan satışa sunacağız” şeklinde konuştular.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bolu Lokantacılar Aşçılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Abak, “Simit 3, sade 300 gr pide 6 ve 210 gr somun ekmeği 3 liraya satma kararı aldık. Zam kararı 1 Nisan tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Akaryakıt, un ve işçilik giderlerinde yüzde üç yüzlere varan artışlara rağmen ekmeğe % 25 zam yaptık. Fırıncı esnafı olarak üzerimize düşen özveriyi göstermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.