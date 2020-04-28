Pide HAKAN’dan Alınır

Hakan Unlu Mamulleri işletme müdürü korono virüs tedbirlerine harfiyen riayet ettiklerini belirtirken “ bu sene ramazan ayını virüs nedeniyle biraz buruk yaşıyoruz ancak bu burukluğumuzu vatandaşa yansıtma hakkına sahip değiliz. Bu bağlamda saat 17 ye kadar üretimimiz hijyen kuralları gözetilerek yoğun bir şekilde devam ediyor. İftar saatine kadar fırınlarımızdan satışımız devam ediyor. Her iki fırınımızda iftara doğru ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Bu yoğunluğu sosyal mesafeyi sağlama adına çalışma arkadaşlarımız sık sık uyarılarda bulunuyorlar. Bahçelievler mahallesi nergiz sokakta bulunan fırınımız özellikle sade pide, yumurtalı pide ve içli pide çeşitleri ile diğer fırınlardan lezzet bakımından bir adım önde olduğunu gösteriyor.

Yine valilik önünde yer alan fırınımız da pide çeşitlerinin yanı sıra sıcak simit poğaça çeşitlerimiz ile pasta ve tatlı çeşitleri de yoğun ilgi görmekte. Her iki şubemize de vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Hizmetlerimiz aksamaması adına geceli gündüzlü halkımızın emrindeyiz” ifadelerini kullandı.