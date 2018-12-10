Haber: Aysun Beykoz

Türkiye genelindeki 200’den fazla şubesiyle Türkiye’nin en büyük yerli restoran zincirlerinden HD Holding, PİDEM’den sonra PİDEKO markasıyla 10 Aralık Pazartesi günü Highway Outlet’te hizmete başladı. Kaliteli, katkısız ve %100 usta eliyle hazırladığı geleneksel lezzetleri dışarıda daha iyi bir yemek yeme deneyimi için makul fiyatlar ile misafirleriyle buluşturan PİDEKO, üstün hizmet kalitesi, güleryüzlü çalışanları ve her noktada aynı standartlara sahip olan lezzetleriyle misafirlerinin 1 numaralı tercihi olmaya devam ediyor.