Haber: Esra ÖZTÜRK

Pide çeşitleriyle giderek ünlenen bir marka haline gelen Pidematik, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlerden sonra 9. şubesini İzzet Baysal Caddesi Tabaklar Camii yanında hizmete açtı. İnci Organizasyon tarafından hazırlanan açılışa Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, Pidematik sahibi Mustafa Şahin'in yanı sıra çok sayıda vatandaş ve esnaf da katıldı. Yapılan dua ile gerçekleşen açılışta ikram edilen pideler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü ve çok beğenildi. Açılışın ardından konuşan Mustafa Şahin, aslen Sinoplu olduklarını ve 1960 yılından beri pide işini yaptıklarını ve baba mesleği olarak devam ettirdiklerini belirterek, "Birçok çeşit pidelerimiz var. Burada çok uygun fiyatlarla kalabalık grupların dahi karnını doyurması mümkün. Bugün hangi restoranta gitseniz ödeyeceğiniz para çok uçuk rakamlar oluyor. Ancak biz burada Bolulu vatandaşlara hizmet için varız ve onlara uygun fiyatlarla kaliteli pide çeşitlerimiz ile fırsat sunuyoruz. Bu fırsatı kaçırmamalarını diliyoruz. Tüm Bolu halkını pide çeşitlerimizi tatmaları için bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Şahin ayrıca, paket servis imkanını da sunduklarını, özel günler için toplu pide siparişi de aldıklarını söyledi.

