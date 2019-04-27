Pideye 50 kuruş zam geliyor

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

4 yıldır Ramazan ayında 350 gramı 2.5 liradan satılan Ramazan pidesi bu yıl 50 kuruş zamlanacak. Konu hakkında gazetemize özel bir açıklamada bulunan Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Abak; “4 yıldır Bolu halkına ucuz fiyattan pide satmanın gururunu yaşadık. Ne var ki un fiyatları yüzde arttı. Mazotun litresi 7 lirayı buldu. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bu yıl Ramazan ayında 350 gramlık Ramazan pidesini 3 liradan satmak istiyoruz” dedi.

50 kuruşluk zammı fırsattan yararlanmaktan değil ihtiyaçtan yapmak zorunda olduklarını da dile getiren Abak; “Oda olarak bir üst kurul olan Bolu Esnaflar Birliğine 50 kuruşluk zam teklifini sunduk. Talebimizin geri çevrilmeyeceğini tahmin ediyoruz. Aksi taktirde bu şartlarda Ramazan pidesi yapmamızın imkanı yok. Ülkedeki durumu tüm vatandaşlar görüyor. Un fiyatları, mazot fiyatları, işçi giderleri her şey meydanda. 4 yıldır Ramazan pidesine zam yapmadan ayakta durmaya çalıştık. Bolu halkını bizi yanlış anlamasın. Ekmek fiyatında hiçbir değişiklik olmayacak. 250 gram ekmek 1 lira 25 kuruştan satılacak” diye konuştu.