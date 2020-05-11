Piero Mirra; “Bu zor zamanları elbirliğiyle aşacağız”

Haber: BMA

Barilla Gıda, koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle benzeri görülmemiş bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde, bir yandan temel gıda üretimini kesintisiz olarak sürdürürken diğer yandan Bolu’ya karşı bir sorumluluk olarak gördüğü toplumsal destek çalışmalarına katkı vermeye devam ediyor. İçinde bulunduğumuz salgın ve bununla mücadele amaçlı sosyal izolasyon sürecinin en çok talep gören temel gıda ihtiyaçları arasında yer alan makarnanın üretimini 1974 yılından bu yana Bolu'daki fabrikasında gerçekleştiren şirket; yoğun sağlık güvenliği ve kontrol uygulamaları içinde, sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyarak üretim faaliyetlerini tam kapasite sürdürüyor.

Bu zorlu dönemde yüksek gıda talebini karşılamak ve insanları ihtiyaç duyduğu gıdayla buluşturma sorumluluğuyla kalite ve güvenlik standartlarından taviz vermeden üzerine düşen önemli görevi yerine getirmek için çalışan Barilla Gıda, Bolu toplumuna desteğini de sürdürüyor. Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında Barilla Gıda; Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası aracılığıyla hem ihtiyaç sahiplerine hem de başta Bolu’daki tüm kamu sağlık kurumlarında büyük bir özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları olmak üzere çeşitli meslek gruplarından profesyonellere ürünleriyle destek olmaya devam ediyor.

Fabrika çalışanlarının sağlığı ve güvenliğinin şirketin birinci önceliği olduğunun altını çizen Barilla Gıda Genel Müdürü Piero Mirra, "Türkiye’de ve tüm dünyada koronavirüse karşı önemli bir mücadele veriliyor. Böylesine olağanüstü bir dönemde toplumun temel gıda ihtiyacını ürünlerimiz ile kesintisiz olarak karşılamak için canla başla çalışmaya devam ederken, diğer yandan da ortaya çıkan koşullardan olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerine ve hepimiz için fedakârca mücadele eden sağlık çalışanlarına elimizden geldiğince destek oluyoruz. Biz bunları temel vazifemiz olarak görüyoruz ve bu zor zamanları hep birlikte çalışarak ve mücadele ederek aşacağımıza eminiz. Bu dönemin hemen sona ermeyeceğini ve bir şekilde kalıcı değişiklikler de getireceğini biliyor ama tutkumuz ve direncimizle el ele vererek her zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bu süreçte Bolu fabrikamızda yılmadan, özveriyle çalışmaya devam eden tüm iş arkadaşlarıma da teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.