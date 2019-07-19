Piero Mirro Vali’yi ziyaret etti

Türkiye makarna pazarının lideri Barilla Gıda A.Ş.’nin Genel Müdürü Piero Mirro ve yöneticileri Bolu Valisi Ahmet Ümit’i makamında ziyaret etti. Türkiye makarna pazarının lideri Barilla Gıda A.Ş.’nin Genel Müdürü Piero Mirro ve yöneticileri Bolu Valisi Ahmet Ümit’i makamında ziyaret etti. Türkiye makarna pazarının lideri Barilla Gıda A.Ş.’nin Genel Müdürü Piero Mirro ve yöneticileri Bolu Valisi Ahmet Ümit’i makamında ziyaret etti. Türkiye makarna pazarının lideri Barilla Gıda A.Ş.’nin Genel Müdürü Piero Mirro ve yöneticileri Bolu Valisi Ahmet Ümit’i makamında ziyaret etti. Türkiye makarna pazarının lideri Barilla Gıda A.Ş.’nin Genel Müdürü Piero Mirro ve yöneticileri Bolu Valisi Ahmet Ümit’i makamında ziyaret etti. Türkiye makarna pazarının lideri Barilla Gıda A.Ş.’nin Genel Müdürü Piero Mirro ve yöneticileri Bolu Valisi Ahmet Ümit’i makamında ziyaret etti. Türkiye makarna pazarının lideri Barilla Gıda A.Ş.’nin Genel Müdürü Piero Mirro ve yöneticileri Bolu Valisi Ahmet Ümit’i makamında ziyaret etti. Türkiye makarna pazarının lideri Barilla Gıda A.Ş.’nin Genel Müdürü Piero Mirro ve yöneticileri Bolu Valisi Ahmet Ümit’i makamında ziyaret etti. Türkiye makarna pazarının lideri Barilla Gıda A.Ş.’nin Genel Müdürü Piero Mirro ve yöneticileri Bolu Valisi Ahmet Ümit’i makamında ziyaret etti. Türkiye makarna pazarının lideri Barilla Gıda A.Ş.’nin Genel Müdürü Piero Mirro ve yöneticileri Bolu Valisi Ahmet Ümit’i makamında ziyaret etti. Türkiye makarna pazarının lideri Barilla Gıda A.Ş.’nin Genel Müdürü Piero Mirro ve yöneticileri Bolu Valisi Ahmet Ümit’i makamında ziyaret etti. Türkiye makarna pazarının lideri Barilla Gıda A.Ş.’nin Genel Müdürü Piero Mirro ve yöneticileri Bolu Valisi Ahmet Ümit’i makamında ziyaret etti. Türkiye makarna pazarının lideri Barilla Gıda A.Ş.’nin Genel Müdürü Piero Mirro ve yöneticileri Bolu Valisi Ahmet Ümit’i makamında ziyaret etti. Türkiye makarna pazarının lideri Barilla Gıda A.Ş.’nin Genel Müdürü Piero Mirro ve yöneticileri Bolu Valisi Ahmet Ümit’i makamında ziyaret etti. Türkiye makarna pazarının lideri Barilla Gıda A.Ş.’nin Genel Müdürü Piero Mirro ve yöneticileri Bolu Valisi Ahmet Ümit’i makamında ziyaret etti. Türkiye makarna pazarının lideri Barilla Gıda A.Ş.’nin Genel Müdürü Piero Mirro ve yöneticileri Bolu Valisi Ahmet Ümit’i makamında ziyaret etti. Türkiye makarna pazarının lideri Barilla Gıda A.Ş.’nin Genel Müdürü Piero Mirro ve yöneticileri Bolu Valisi Ahmet Ümit’i makamında ziyaret etti. Türkiye makarna pazarının lideri Barilla Gıda A.Ş.’nin Genel Müdürü Piero Mirro ve yöneticileri Bolu Valisi Ahmet Ümit’i makamında ziyaret etti. Türkiye makarna pazarının lideri Barilla Gıda A.Ş.’nin Genel Müdürü Piero Mirro ve yöneticileri Bolu Valisi Ahmet Ümit’i makamında ziyaret etti.