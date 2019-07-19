Piero Mirro Vali’yi ziyaret etti

Haber: BMA
Çalışmalarını “Sizin için iyi, Gezegen için iyi” misyonu ile sürdüren ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde hammadde tedariki konusunda önemli çalışmalara imza atan Barilla Gıda A.Ş.’nin Genel Müdürü Piero Mirro, Bolu Valisi Ahmet Ümit’i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Genel Müdür Mirro’ya Tedarik Zinciri Sorumlusu Murat Bozkurt, Kurumsal İletişim Sorumlusu Hakan Göker ve İnsan Kaynakları Sorumlusu Nilay Hanadan da eşlik etti. Barilla Genel Müdürü Piero Mirro misafirperverliği için Vali Ümit’e teşekkür ederken, Vali Ahmet Ümit de ziyaretlerinden ve ilimiz istihdamına sağladıkları katkılardan dolayı Barilla Gıda Genel Müdürü Mirro ile diğer yöneticilere teşekkür etti.