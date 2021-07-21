Pikap devrildi: 3 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen kazada beton bariyerlere çarparak devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı.

Pikap devrildi: 3 yaralı


Haber: Aysun Beykoz

Mudurnu'dan Akyazı yönüne giden Ramiz Ç. idaresindeki 14 AAZ 985 plakalı pikap, yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, sürücü ile Hayriye Ç. ve Tülay Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beton bariyerlere çarptı

Pikap devrildi: 3 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen kazada beton bariyerlere çarparak devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı.

Haber: Aysun Beykoz

Mudurnu'dan Akyazı yönüne giden Ramiz Ç. idaresindeki 14 AAZ 985 plakalı pikap, yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, sürücü ile Hayriye Ç. ve Tülay Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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