Haber: Semih Baykal

Olay öğle saatlerinde ilimiz Yedigöller yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hafta sonu tatilini fırsat bilen bir aile üç çocuğuyla beraber ilimiz merkezinden Yedigöllere piknik yapmak için 14 AR 707 plakalı otomobili ile yola çıktı. İddiaya göre Otomobilin Yedigöller yoluna geldiğinde bir anda freni patladı. Frenin patlaması ile kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, araç içersinde bulunan üçü çocuk toplam 4 kişi hafif yaralandı. Çevreden geçen vatandaşların kazayı görmesi üzerine olay yerine 112 Acil servis çağrıldı. Ancak Yedigöller yolunun merkeze uzak olması sebebiyle iddiaya göre ambulans saatlerce gelemedi ve bunun üzerine yaralılar Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

