Piknik alanlarında barbeküler yenilendi

Haber: BMA

İlimiz Gerede ilçesinde bulunan Esentepe Mesireliğinin daha önceden belirlenen muhtelif alanlarına kurulan barbekü mangal setlerinde vatandaşlar mangallarını yapmaya başladı. Tasarımı ve pratikliği ile güzel bir görünüm kazandıran mangal setleri vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Yeni barbekülerin yanı sıra Esentepe’de piknik sezonu için gerekli tüm çalışmalar devam ettiği bildirildi. Yapılan çalışmalarla ile ilgili yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Mustafa Alla şunları söyledi: ‘’Gözbebeğimiz, Esentepe’miz için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Esentepe’ye gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için, temizliğinden çim biçimine kadar ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yeni barbeküleri Esentepe’mize yerleştirdik, hemşehrilerimize, misafirlerimize sağlıklı ve iyi günler diliyorum.”