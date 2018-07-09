Haber: Ceylan BEYKOZ
Pikniğe aileleriyle birlikte katılan Türk Sağlık Sen Bolu Şubesi üyeleri, hem bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken hem de yoğun iş temposunun yorgunluğunu giderdiler.
KOCA TEŞEKKÜR ETTİ
Türk Sağlık Sen Bolu Şubesi tarafından düzenlenen piknikte konuşma yapan Şube Başkanı Hakan Koca; “Bolu Şubemizin düzenlemiş olduğu 3’ncü geleneksel pikniğimize Hepiniz hoş geldiniz. Ahde vefanın önemli olduğu bu günlerde, emekli olan üyelerimizi de davet ettik çok mutlu oldular. Türk Sağlık Sen Bolu Şubemiz her zaman üyelerimizin yanında olmuş olmaya da devam edecektir. Bu coşkulu katılımınız için hepinize teşekkür eder saygılar sunarım. Biz bu bayrağı hep gönderde tuttuk. İnşallah onu gönderden bir daha indirmeyeceğiz. Organizasyonumuza katılan Bolu MHP
İl Başkanımız Cihan Başaran’a, Ülkü Ocakları Bolu Şubesi Başkanımız İsmail Akgül’e, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcimiz Erhan Bayram’a, Türk Büro Sen Bolu Şube Başkanı Hasan Fahri Baylav’a, Türk Kültür Sanat Sen Başkanı Mehmet Karakaş’a, Türk İmar Sen Başkanı Recep Çobanoğlu’na ve siz kıymetli misafirlere hoş geldiniz diyor, bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
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