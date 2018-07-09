Haber: Ceylan BEYKOZ

Pikniğe aileleriyle birlikte katılan Türk Sağlık Sen Bolu Şubesi üyeleri, hem bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken hem de yoğun iş temposunun yorgunluğunu giderdiler.

KOCA TEŞEKKÜR ETTİ