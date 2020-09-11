Pirdal, Seben’deki projeyi inceledi

Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Ertan Pirdal, ilimize yaptığı ziyarette sel kontrolü uygulama projesini inceledi.

Haber: N. Halid Altundal

Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Ertan Pirdal beraberinde Şube Müdürleri Ziya Ergene ve Mahmut Kılıç ile birlikte incelemelerde bulunmak üzere Bolu’ya geldi. Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı’yı makamında ziyaret ederek Bölge Müdürlüğünde yürütülen ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi alan Daire Başkanı Ertan Pirdal, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüd Proje Dairesi Başkanlığı tarafından Seben İlçesi Çatak Mahallesinde yapımı devam eden sel kontrolü uygulama projesindeki yapı ünitelerini yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere Seben’e geçti.

Proje sahasında yapılan tesis noktalarını yerinde inceleyen Daire Başkanı Ertan Pirdal çalışmalar hakkında İşletme Müdürü Osman Kara’dan bilgiler aldı. Daire Başkanı Pirdal çalışmaların zamanında ve projede belirtildiği şekilde tekniğine uygun bir şekilde bitirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Yapılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Daire Başkanı Pirdal, iyi niyet ve başarı dileklerinin ardından ziyaretini tamamlayarak Bolu’dan ayrıldı.