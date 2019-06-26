Pişmanım dedi ama!

HABER : C.Kutay AYKAN

Olay, geçtiğimiz yıl ekim ayında, Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Rukiye Çetin(35) isimli kadın, içkili bir restoranda eşi Fuat Cenikli’nin dansözlere para dağıttığını öğrenmesi üzerine restorana gitti. Eşinin alkol aldığını ve dansözlere para verdiğini gören Rukiye Çetin ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çift, restorandan ayrıldı.

EŞİNİ KARNINDAN BIÇAKLADI

Restoran dışında da devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Rukiye Çetin, restoranda bulunan bir masanın üzerinden aldığı meyve bıçağıyla, eşini karnından yaraladı. Kanlar içerisinde yerde kalan Fuat Cenikli, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, eşi Rukiye Çetin ise emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklu yargılanan Rukiye Çetin, geçtiğimiz ay hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tedavisinin ardından taburcu olan Fuat Cenikli’de katılmıştı. Eşinin, gözlerine bakarak dansözlerle eğlendiğini ve onlara para taktığını söyleyen belirten Rukiye Çetin olay gününü şöyle anlattmıştı;

“Olay günü arkadaşımın masasına oturup, alkol almaya başladım. Kocam benim gözümün önünde dansözlerin göğüslerine, gözlerime baka baka para takıp onlarla oyun oynamaya başladı. Tek amacım ona suçüstü yapmaktı. Hatta bunlarla yetinmeyip, dansözlere şampanyalar patlatıyordu. Çocuklarımın ve benim rızkımızı onlarla paylaşıyordu. Sonra yanıma gelip bana küfürler etti. Mekanda ağız kavgası yaptıktan sonra birlikte dışarıya çıktık. Dışarı çıkarken masadan bıçak aldım. Tartışmamız dışarıda da devam etti. O anda gözüm döndü. Kendimi kaybettim ve rastgele elimdeki karnına doğru savurdum. Kesinlikle amacım öldürmek değildi. Öldürecek olsam, her gece sarhoş gelip sızan bu kişiyi, evde bulunan iki adet silahla öldürürdüm.”

"İÇKİYİ BIRAKIP, YENİDEN EVLENECEĞİM"

Eşi tarafından bıçaklanan Fuat Cenikli ise olaydan sonra boşandığı eski eşinden şikayetçi olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Benim amacım o gece eşimi kıskandırmaktı. Gözlerinin içine baka baka dansözlerin göğüslerine para takıp, şampanyalar patlattım. Beni öldürme amacının olduğunu sanmıyorum. Ben onu kıskandırmak istedim ve başardım da. Fakat karım tarafından bıçaklandım. Kendisini affediyorum. Yaklaşık 4 aydır cezaevinde. Ben ve çocuklarımın ona çok ihtiyacı var. Şayet tahliye edilirse; söz veriyorum içkiyi bırakıp, kendisiyle yeniden evleneceğim. Karımı deliler gibi çok seviyorum. Onun cezaevinde, benim ise serbest olmam bana çok dokunuyor. Alkol düşkünlüğüm var ama bunu sadece kafa dağıtmak için yapıyordum. Karım beni öldürmek isteseydi, evde sızıp kaldığımda boğamızı kesebilirdi. Bunu yapmadı.” Demesinin ardından 3 çocuk annesi mahkeme heyeti tarafından tahliye edilmişti.

HAPİS CEZASI ÇIKTI

Son duruşmaya tutuksuz olarak hakim karşısına çıkan Rukiye Çetin, yaptıklarından dolayı çok pişman olduğunu ve eşiyle yeniden evlenmeyi düşündüğünü belirmesinin ardından mahkeme heyeti, yaralama olayını ağır tahrik altında işlediğine kanaat getirerek genç kadını 3 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırdı. Ne var ki genç kadının ilk eşini de bıçakladığından dolayı aldığı 4 yıl hapis cezasının ertelendiği, ikinci kez ikinci eşine de aynı suçu işlediğinden dolayı infazının yandığı tespit edildi. Dosya Ankara İstinaf mahkemesine gönderildi. Şayet, İstinaf Mahkemesi kararı onarsa veya cezayı az bulursa Rukiye Çetin cezaevine girecek.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2019, 12:49