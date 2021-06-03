Piyango Göynüğe çıktı

Haber: Okay Özcan

İlimizde kırsal kalkınma desteklemelerinde toplam 36 proje yapıldı bakanlığın değerlendirmeleri sonucu,36 projeden 20 sine bakanlıktan onay geldi. Proje içeriği, Kümes çatılarına güneş paneli döşeyerek üreticilerimiz kendi elektriğini kendileri üreterek hem üretime hem ülke ekonomisine büyük destek sağlayacak. Bu yıl ilk defa açıklanan destek 5 yıl boyunca devam edecek.

BU PROJEYE EN BÜYÜK MÜRACAAT İLÇEMİZ GÖYNÜK’TEN YAPILDI

Toplam maliyeti 22 milyon olan 20 projenin 17’sini ilçemiz Göynük üreticileri aldı.

Göynükteki projelere önderlik eden Ak parti ilçe Başkanı Mehmet Demiröz ve İl genel Meclis üyesi Mehmet Özkan, “Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, projelerimizi yetiştirmek için arkadaşlarımızla büyük emek sarf ettik inşallah kurup üretime geçmekte nasip olur.

Bu süreçte bizlere yardımını esirgemeyen başta Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Fatih Metin, Milletvekillerimiz Fehmi Küpçü, Arzu Aydın ve İl Tarım Müdürümüz İzzet Beye teşekkürlerimizi sunarız. Önümüzdeki süreçte de bu projelere devam ederek hem üretime hem de ülke ekonomisine destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.