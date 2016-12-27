banner128

banner101

27 Aralık 2016 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Piyangoya piyangocular ne dedi?

    Bu yıl Milli Piyango İdaresi tarafından Aralık ayı başında satışa sunulan Milli Piyango herkesi heyecanlandırıyor. Büyük ikramiyenin 60 milyon olduğu bu çekiliş öncesi milli piyango satıcılarına “Büyük ikramiye size çıkarsa ne yaparsınız?” sorusunu sorduk.

    27 Aralık 2016 Salı 16:47
    Bu haber 233 kez okundu
    Piyangoya piyangocular ne dedi?

    Haber-Röportaj: Kasım ŞAHİN

    Yeni yıla büyük umutlarla ve yılbaşı ikramiyesinin en büyüğünün kendisine çıkması halinde bazı vatandaşlar: “Okul yaptırırım, cami yaptırırım, evlenemeyen maddi durumu olmayan gençlere yardım ederim. Yoksa o kadar büyük bir parayla başka ne yapılabilir ki” ifadelerini kullandı.

    Milli Piyango bileti satıcısı Kemal Aydın ise büyük ikramiye olan 60 Milyonun kendisine çıkması halinde “Gayrimenkul yatırımı yapardım. Yani kalan hayatımı ve çocuklarımın hayatlarını garantiye alacak yatırımlar yapardım. Bunun dışında ise okullara Mehmetçik Vakfı’na yardımda bulunurdum” dedi.

    Diğer bir Milli Piyango bileti satıcısı olan Fahri Keskin ise “Satışlarım herhalde baya artardı. Bana çıksa bilet satmaya devam ederdim. Elbette yatırımda yapardım ama bu işi yapmaya da devam ederdim” dedi.

    VATANDAŞLAR NE DEDİ

    Emekli bir vatandaş olan Yakup Abdioğlu ise “Paranın yarı kısmından fazlasını Mehmetçik Vakfı’na bağışlardım. Gençlerimiz için harcardım. Bu vatana millete harcardım. En sonunda kalan ile de kendi hayatım için harcama yapardım” dedi.

    Mithat Özkoç “Umut dünyasında yaşıyoruz. Yani 31 Aralık’a kadar umut etmek için oynadım. Çıkmayacağını biliyorum. 50 küsur yaşındayım alışkanlık olmuş işte oynuyoruz. Fakat çıkarsa da ailem için harcardım.

    İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise “Çocuğum hastaneden yeni çıktı. Bir hastalığı vardı onun şansı için oynadım. Çıkarsa yine kendisi için harcarım” ifadelerini kullandı.

     İsmini vermek istemeyen emekli olduğunu ifade eden bir vatandaş ise “Bunu hayal bile edemiyorum. Şansımı tamamen Allah’a bırakıyorum” dedi.

    Özel bir firmada çalışan İsmail Özkul ise “Para çıkarsa çocuğum için harcarım. Onun şansına oynadım tamamen. Kızım var onun için daha iyi bir gelecek hazırlarım” ifadelerini kullandı.

    İsmini vermek istemeyen diğer bir emekli vatandaş ise “Çıkan büyük ikramiyenin çoğunluğu ile camii yaptırırdım. Sonra okul yaptırırdım. Gençlerimizin doğru yoldan ayrılmaması için” kelimelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bu, Yıl, Milli, Piyango, İdaresi

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Denilecek söz kalmadı
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BOLU KADIN GİRİŞİMCİLERİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Birlik ve beraberliğe sıkılan kurşun
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rezalet (ANALİZ)
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KRAMPON
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Prof.Dr.“H. DAYIOĞLU ”ile Bolu’da “ DOĞADAN DOKUYA” Doğru Çalışmalar ...
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ BUNU DA BEN YAŞADIM
  • Suat Tosun Suat Tosun ORMANCILIK TARİHİNDE KARADERE (BOLU) ORMAN İŞLETMESİ DENEMESİ
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR NE SİYAH NE BEYAZ, FLU
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tadımız tuzumuz Kalmadı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Üniversitemiz Büyüyor
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER SUKUT ALTIN MI?..
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK DÖVİZ KURU VE ÜLKEMİZ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MEHMETÇİKLERİMİZİ UĞURLARKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş MAHSUR MUYUZ?
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu İBRETLİK HİKAYELER
  • Makinist Makinist Anlayana sivrisinek saz!..
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Beklemeyi Bırakmak…
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Ailelerin Çocukları ile Yapabilecekleri Harika Bir Hafta Sonu Etkinliği: Hobbit House
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni müdür’e özel mesaj…
  • Hüseyin Kaya Hüseyin Kaya Haydeee! Hayri-Erdal-Mehmet, nolcek şimdi?
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner82
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © boluolay.com

    banner129