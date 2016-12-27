Haber-Röportaj: Kasım ŞAHİN

Yeni yıla büyük umutlarla ve yılbaşı ikramiyesinin en büyüğünün kendisine çıkması halinde bazı vatandaşlar: “Okul yaptırırım, cami yaptırırım, evlenemeyen maddi durumu olmayan gençlere yardım ederim. Yoksa o kadar büyük bir parayla başka ne yapılabilir ki” ifadelerini kullandı.

Milli Piyango bileti satıcısı Kemal Aydın ise büyük ikramiye olan 60 Milyonun kendisine çıkması halinde “Gayrimenkul yatırımı yapardım. Yani kalan hayatımı ve çocuklarımın hayatlarını garantiye alacak yatırımlar yapardım. Bunun dışında ise okullara Mehmetçik Vakfı’na yardımda bulunurdum” dedi.

Diğer bir Milli Piyango bileti satıcısı olan Fahri Keskin ise “Satışlarım herhalde baya artardı. Bana çıksa bilet satmaya devam ederdim. Elbette yatırımda yapardım ama bu işi yapmaya da devam ederdim” dedi.

VATANDAŞLAR NE DEDİ

Emekli bir vatandaş olan Yakup Abdioğlu ise “Paranın yarı kısmından fazlasını Mehmetçik Vakfı’na bağışlardım. Gençlerimiz için harcardım. Bu vatana millete harcardım. En sonunda kalan ile de kendi hayatım için harcama yapardım” dedi.

Mithat Özkoç “Umut dünyasında yaşıyoruz. Yani 31 Aralık’a kadar umut etmek için oynadım. Çıkmayacağını biliyorum. 50 küsur yaşındayım alışkanlık olmuş işte oynuyoruz. Fakat çıkarsa da ailem için harcardım.

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise “Çocuğum hastaneden yeni çıktı. Bir hastalığı vardı onun şansı için oynadım. Çıkarsa yine kendisi için harcarım” ifadelerini kullandı.

İsmini vermek istemeyen emekli olduğunu ifade eden bir vatandaş ise “Bunu hayal bile edemiyorum. Şansımı tamamen Allah’a bırakıyorum” dedi.

Özel bir firmada çalışan İsmail Özkul ise “Para çıkarsa çocuğum için harcarım. Onun şansına oynadım tamamen. Kızım var onun için daha iyi bir gelecek hazırlarım” ifadelerini kullandı.

İsmini vermek istemeyen diğer bir emekli vatandaş ise “Çıkan büyük ikramiyenin çoğunluğu ile camii yaptırırdım. Sonra okul yaptırırdım. Gençlerimizin doğru yoldan ayrılmaması için” kelimelerini kullandı.