Piyasa değeri 105 bin

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu'da bir otomobilde yapılan aramada 30 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince D-100 kara yolunda yapılan kontrollerde şüphelenerek durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Otomobilde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 105 bin lira olduğu değerlendirilen 30 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu bulundu.Olayla ilgili olarak araçta bulunan Suriye uyruklu B.C. (21) ve T.S. (21) gözaltına alındı.