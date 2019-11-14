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Piyasa değeri 105 Bin TL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir araç içinde 105 bin lira değeri olan 787 şişe kaçak parfüm ele geçirildi.

Piyasa değeri 105 Bin TL

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 105 bin lira olan 787 şişe kaçak parfüm ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araç içinde yapılan aramada, piyasa değeri 105 bin lira olduğu belirlenen değişik markalarda kaçak parfüme el konularak araç sürücüsü M.B.(32) hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi

Esra Perçin

Esra Perçin

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